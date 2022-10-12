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2022-10-12
Ліга чемпіонів: усі результати дня 12 жовтня
Команди проведуть поєдинки у рамках третього туру групового раунду, інформує
12 жовтня пройдуть поєдинки у чотирьох групах ЛЧ© ФК Шахтер
У середу, 12 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах A, B, C та D.
Розклад та результати всіх матчів дня
Група А
19:45. "Наполі" – "Аякс"
22:00. "Рейнджерс" – "Ліверпуль"
Група B
19:45. "Атлетіко" – "Брюгге"
22:00. "Баєр" – "Порту"
Група C
22:00. "Барселона" – "Інтер"
22:00. "Вікторія" – "Баварія"
Група D
22:00. "Спортінг" – "Марсель"
22:00. "Тоттенхем" – "Айнтрахт"
Данило Слесь, ZN.ua