Ліга чемпіонів: усі результати дня 12 жовтня

Команди проведуть поєдинки у рамках третього туру групового раунду, інформує ZN.ua.

Ліга чемпіонів: усі результати дня 12 жовтня
12 жовтня пройдуть поєдинки у чотирьох групах ЛЧ
© ФК Шахтер

У середу, 12 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах A, B, C та D.

Розклад та результати всіх матчів дня

Група А

19:45. "Наполі" – "Аякс"

22:00. "Рейнджерс" – "Ліверпуль"

Група B

19:45. "Атлетіко" – "Брюгге"

22:00. "Баєр" – "Порту"

Група C

22:00. "Барселона" – "Інтер"

22:00. "Вікторія" – "Баварія"

Група D

22:00. "Спортінг" – "Марсель"

22:00. "Тоттенхем" – "Айнтрахт"


Данило Слесь, ZN.ua





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