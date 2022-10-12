Ліга чемпіонів: усі результати дня 12 жовтня

У середу, 12 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах A, B, C та D.

Розклад та результати всіх матчів дня

Група А

19:45. "Наполі" – "Аякс"

22:00. "Рейнджерс" – "Ліверпуль"

Група B

19:45. "Атлетіко" – "Брюгге"

22:00. "Баєр" – "Порту"

Група C

22:00. "Барселона" – "Інтер"

22:00. "Вікторія" – "Баварія"

Група D

22:00. "Спортінг" – "Марсель"

22:00. "Тоттенхем" – "Айнтрахт"