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2022-10-12
"Шахтар" розпочав продаж віртуальних квитків на матч із "Динамо"
"Гірники" хочуть підтримати відновлення стадіону в Ірпені, інформує
Донецький "Шахтар" розпочав продаж віртуальних квитків на матч із київським "Динамо" у сьомому турі української Прем'єр-ліги.
"Гірники" пропонують купити квитки по 10, 50, 100, 250 гривень, а також заплатити будь-яку іншу суму. Зробити це можна
Усі гроші, які вдасться зібрати у рамках цієї акції, підуть на відновлення стадіону "Чемпіон" в Ірпені, який постраждав від російських окупантів.
Поєдинок між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться 16 жовтня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Через військову агресію Росії матч проходитиме без уболівальників.
Данило Слесь, ZN.ua