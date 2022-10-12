"Шахтар" розпочав продаж віртуальних квитків на матч із "Динамо"

"Гірники" хочуть підтримати відновлення стадіону в Ірпені, інформує ZN.ua.

"Шахтар" та "Динамо" зіграють у Львові

Донецький "Шахтар" розпочав продаж віртуальних квитків на матч із київським "Динамо" у сьомому турі української Прем'єр-ліги.

"Гірники" пропонують купити квитки по 10, 50, 100, 250 гривень, а також заплатити будь-яку іншу суму. Зробити це можна за посиланням.

Усі гроші, які вдасться зібрати у рамках цієї акції, підуть на відновлення стадіону "Чемпіон" в Ірпені, який постраждав від російських окупантів.

Поєдинок між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться 16 жовтня у Львові на стадіоні "Арена Львів". Через військову агресію Росії матч проходитиме без уболівальників.


Данило Слесь, ZN.ua





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