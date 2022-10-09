Збірна України з футболу дізналася суперників у відборі на Євро-2024

Українці спробують пробитися на свою четверту континентальну першість, інформує ZN.ua.

Збірна України з футболу дізналася суперників у відборі на Євро-2024
Україні не пощастило з жеребкуванням
© УАФ

У неділю, 9 жовтня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні у виставковому центрі "Фестхалле" відбулося жеребкування відбірного футбольного турніру Євро-2024.

Збірна України потрапила до групи C, де зіграє проти команд Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Перші матчі відбірного турніру відбудуться у березні наступного року, а завершиться відбір у листопаді.

За результатами відбіркового турніру 10 переможців груп та 10 команд, які займуть у них другі місця, отримають путівки до фінальної частини, а володарі ще трьох путівок визначаться у плей-офф.

Фінальний турнір відбудеться у червні-липні 2024 року у Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2022 обіграла команду Англії. Україна на цьому Євро пробилася до чвертьфіналу, поступившись у Римі Англії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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