Збірна України з футболу дізналася суперників у відборі на Євро-2024

У неділю, 9 жовтня, у німецькому місті Франкфурт-на-Майні у виставковому центрі "Фестхалле" відбулося жеребкування відбірного футбольного турніру Євро-2024.

Збірна України потрапила до групи C, де зіграє проти команд Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Перші матчі відбірного турніру відбудуться у березні наступного року, а завершиться відбір у листопаді.

За результатами відбіркового турніру 10 переможців груп та 10 команд, які займуть у них другі місця, отримають путівки до фінальної частини, а володарі ще трьох путівок визначаться у плей-офф.

Фінальний турнір відбудеться у червні-липні 2024 року у Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2022 обіграла команду Англії. Україна на цьому Євро пробилася до чвертьфіналу, поступившись у Римі Англії.