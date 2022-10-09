Воротар збірної України Лунін провів перший сухий матч за "Реал"

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перший сухий матч за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії.

Підопічні Карло Анчелотті у восьмому турі іспанської Ла Ліги гостювали у "Хетафе" та здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол на свій рахунок записав Едер Мілітао.

Лунін вийшов у основному складі мадридців і кілька разів надійно діяв у небезпечних епізодах біля своїх воріт. Для українця ця гра стала першою без пропущених голів у складі "Реалу". Також команда вперше перемогла у матчі Ла Ліги з голкіпером збірної України на воротах.

Варто зазначити, що українець є резервним воротарем клубу, але в останніх поєдинках він виходить в основі через травму бельгійця Тібо Куртуа. Усього на рахунку Луніна вже вісім матчів за "Реал".

Після восьми поєдинків "Реал" очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, набравши 22 очки. Мадридці випереджають "Барселону" на три пункти, але каталонці мають гру в запасі.