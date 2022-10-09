В УЄФА відмовилися від розширення чемпіонату Європи

У штаб-квартирі УЄФА ухвалили рішення не збільшувати кількість учасників чемпіонату Європи з футболу, повідомляє Sky Sports .

У найближчій перспективі учасниками фінальної стадії Євро, як і раніше, будуть 24 збірні команди. Від розширення складу до 32 збірних вирішено відмовитись.

У Союзі європейських футбольних асоціацій вважають, що надання місць для більш ніж половини з 55 країн-членів асоціації в турнірі, що проходить раз на 4 роки, знецінило б кваліфікацію до нього або потребувало б перегляду формату, щоб матчі залишалися привабливими.

Нагадаємо, що раніше чемпіонати Європи проходили за участю 16 команд, а починаючи з Євро-2016 у турнірі беруть участь 24 команди.

Україна виступала у трьох фінальних частинах Євро – у 2012, 2016 та у 2021 роках.