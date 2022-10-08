У боях із російськими окупантами під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання

На фронті під Херсоном загинув спортсмен Дмитро Захарчук, про що повідомив Спортивний комітет України.

"У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах та майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам'ять, герою!", – сказано у повідомленні.

Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер" та призером багатьох міжнародних турнірів. Після початку вторгнення Росії він змінив ласти на зброю.

За час війни проти російських загарбників на фронті загинуло понад 130 спортсменів.