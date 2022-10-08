"Не найкращі часи для клубу": лідер "Динамо" висловився після третьої поспіль поразки в Лізі Європи

Вінгер "Динамо " Віктор Циганков висловився після третьої поспіль поразки київського клубу в Лізі Європи.

"Не найкращі часи для клубу та всіх нас, але тільки через працю та віру можна щось виправити. Дякую нашим воїнам за те, що є можливість грати. Дуже хочеться відплатити вам та українському народу позитивними результатами", - написав віце-капітан клубу у своєму Instagram.

Нагадаємо, вчорашній матч третього туру групового етапу Ліги Європи "Ренн" - "Динамо" завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

"Динамо" вперше у своїй історії зазнало трьох поспіль поразок на старті Ліги Європи. До цього підопічні Луческу поступилися "Фенербахче" та кіпрському клубу АЕК.

Кияни залишаються на останньому місці у групі B. Наступний матч у ЛЄ динамівці проведуть також проти "Ренна" у Польщі 13 жовтня.