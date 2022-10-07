У Росії турнір з біатлону пройшов без патронів для гвинтівок

Юнацький турнір з біатлону в російському Іжевську пройшов без вогневих рубежів через відсутність патронів для гвинтівок.

"Цей турнір пройшов у нас без стрільби, бо не встигли вчасно придбати патрони через певні процедури. Процедура придбання патронів непроста. Терміни вже підтискали, і щоб не скасовувати змагання, провели їх без стрільби, дистанції долали без стрілецької частини. У цьому нічого страшного немає", - повідомив голова Федерації біатлону Удмуртії Іван Черезов.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.

У березні виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про зупинення діяльності національних федерацій Білорусі та Росії, а у вересні продовжив відсторонення.