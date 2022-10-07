Через постійні переїзди "Динамо" не має часу на підготовку – Луческу

Кияни знову програли у ЛЄ.

Через постійні переїзди
"Динамо" програло у Франції
© ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підбив підсумки виїзного матчу 3-го туру Ліги Європи з французьким "Ренном".

"Прикро, що ми програли. Добре розпочали гру, демонстрували непогану техніку та швидкість, нам вдавалося впоратися з атаками суперника. Але наприкінці матчу ми втратили концентрацію, як уже траплялося у матчах з "Фенербахче" та АЕК. У майбутньому ми повинні виправити ці помилки і бути абсолютно зосередженими.

Ми весь час перебуваємо в дорозі, переїжджаємо між Львовом, Краковом та іншими містами, тому ми не маємо можливості повністю зосередитися на підготовці. Але у такій складній ситуації ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти позитивних результатів", - сказав Луческу.

Нагадаємо, матч "Ренн" - "Динамо" завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

"Динамо" вперше у своїй історії зазнало трьох поспіль поразок на старті Ліги Європи. Кияни залишаються на останньому місці в групі B. Наступний матч у ЛЄ динамівці проведуть також проти "Ренна" у Польщі 13 жовтня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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