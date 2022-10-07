Мессі оголосив про те, що ЧС-2022 у Катарі стане для нього останнім.

Аргентинець порадує вболівальників своєю грою на Мундіалі востаннє, інформує ZN.ua.

Мессі оголосив про те, що ЧС-2022 у Катарі стане для нього останнім.
Мессі – зірка світового футболу
© Globo

Легендарний футболіст французького ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі оголосив про те, що ЧС-2022 у Катарі стане для нього останнім.

"Чи буде чемпіонат світу в Катарі для мене останнім? Так, безумовно, так. Не можу сказати, чи варто називати нас серйозними претендентами. В Аргентині знаємо, що повинні розраховувати на перемогу, так завжди було в нашій історії.

Я добре почуваюся у фізичному плані. Цього року я пройшов передсезонну підготовку, чого не було минулого літа. Я пізно починав тренуватись, втратив ритм, а після поїздки до збірної отримав травму. Тепер усе по-іншому. У мене інші думки, інший менталітет та наявність великого ентузіазму", – заявив гравець в інтерв'ю виданню Infobae.

Нагадаємо, 35-річний Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" минулого року, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.

Фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня. Аргентина у групі зіграє проти Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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