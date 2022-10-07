"Дніпро-1" не зумів обіграти команду з Ліхтенштейну у Лізі конференцій

У третьому турі групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" у Кошице приймав "Вадуц" із Ліхтенштейну.

Дніпряни зненацька не змогли обіграти суперника – 2:2.

Вже на п'ятій хвилині Довбик вивів номінальних господарів поля уперед, замкнувши передачу з флангу. Однак Фер зрівняв рахунок на 26-й хвилині.

На старті другого тайму Гассер ударом головою після розіграшу кутового знову вивів "Вадуц" уперед. "Дніпро-1" ще раз зрівняв рахунок завдяки удару Піхальонка на 78-й хвилині, після чого українська команда тиснула до останніх секунд, але вирвати перемогу не змогла.

"Дніпро-1" – "Вадуц" – 2:2

Голи: Довбик, 5, Пихаленок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

"Дніпро-1": Макс Валеф, Бузанелло, Сваток, Сарапій, Адамюк (Бланко, 46), Рубчинський (Громов, 62), Бабенко, Амаш (Горбунов, 46), Піхальонок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50), Довбик

Попередження: Бланко, Сваток – Фоссо, Джокіч, Омерович

Наступний матч у групі E "Дніпро-1" проведе також проти "Вадуца", але вже в гостях. Команда Олександра Кучера має чотири очки та йде на другому місці у квартеті.