Шведська асоціація боксу планує бойкотувати турніри за участю росіян та білорусів

Шведська асоціація боксу не планує відпускати спортсменів на змагання під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA) за участю представників РФ та Білорусі.

Про це заявив глава шведської асоціації Пер-Аксель Шьохольм:

"Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал, і це не правильно. Це абсолютно неприйнятно.

Що це означає для боксу? Подальша поляризація між групою, яка виступає за олімпійський бокс та демократію, і тією, яка не дбає про демократію та веде свій шлях.

Ми не можемо змагатися там, де дозволено виступати російським та білоруським боксерам. І, наскільки я розумію, Іспанія також не буде, і більшість Західної Європи проти".