Шведська асоціація боксу планує бойкотувати турніри за участю росіян та білорусів
У Швеції очікують аналогічної реакції від усієї Західної Європи, інформує
Шведська асоціація боксу не планує відпускати спортсменів на змагання під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA) за участю представників РФ та Білорусі.
Про це заявив глава шведської асоціації Пер-Аксель Шьохольм:
"Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал, і це не правильно. Це абсолютно неприйнятно.
Що це означає для боксу? Подальша поляризація між групою, яка виступає за олімпійський бокс та демократію, і тією, яка не дбає про демократію та веде свій шлях.
Ми не можемо змагатися там, де дозволено виступати російським та білоруським боксерам. І, наскільки я розумію, Іспанія також не буде, і більшість Західної Європи проти".
Нагадаємо, рада директорів IBA зняла всі обмеження щодо боксерів із РФ та Білорусі, попри продовження війни в Україні та рекомендації МОК. Керівником організації є росіянин Умар Кремльов.