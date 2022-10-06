Шведська асоціація боксу планує бойкотувати турніри за участю росіян та білорусів

У Швеції очікують аналогічної реакції від усієї Західної Європи, інформує ZN.ua.

Шведська асоціація боксу планує бойкотувати турніри за участю росіян та білорусів
Швеція виступила проти рішення IBA
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Шведська асоціація боксу не планує відпускати спортсменів на змагання під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA) за участю представників РФ та Білорусі.

Про це заявив глава шведської асоціації Пер-Аксель Шьохольм:

"Я думаю, як і більшість розсудливих людей, що це скандал, і це не правильно. Це абсолютно неприйнятно.

Що це означає для боксу? Подальша поляризація між групою, яка виступає за олімпійський бокс та демократію, і тією, яка не дбає про демократію та веде свій шлях.

Ми не можемо змагатися там, де дозволено виступати російським та білоруським боксерам. І, наскільки я розумію, Іспанія також не буде, і більшість Західної Європи проти".

Нагадаємо, рада директорів IBA зняла всі обмеження щодо боксерів із РФ та Білорусі, попри продовження війни в Україні та рекомендації МОК. Керівником організації є росіянин Умар Кремльов.


Данило Слесь, ZN.ua





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