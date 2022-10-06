"Це мій двір": капітан "Динамо" відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який народився та виріс у Запоріжжі, прокоментував ракетний удар Росії по центру міста.

"Це мій двір... Чи так я уявляв його в майбутньому, коли ходив тут малим щодня? Я мріяв, що в 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої та електрокари.

Хмарочосів нема, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо все. Супергерої є. Це наші ЗСУ. І електрокари. Не дивлячись на затуманювання розуму у їх виробника. Хоча я б хотів, щоб і він побачив ці кадри сьогодні.

І в момент, коли ранок починається з жахливих новин та фото рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються до боксу. Спорт поза політикою? Серйозно?

Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І колись думав, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя, серце болить", – написав Сидорчук у Instagram.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю руйнувань отримали житлові будинки та об'єкти інфраструктури в центрі міста. Одна жінка загинула, люди також зазнали поранень.