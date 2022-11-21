Європейські збірні відмовилися від капітанської пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022

Англія, Німеччина, Бельгія, Уельс, Швейцарія та Данія вирішили відмовитися від капітанської пов'язки One Love на підтримку ЛГБТ+ на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Федерації футболу цих країн зробили спільну заяву, повідомляє Tribuna.com.

"ФІФА дуже ясно заявила, що накладатиме спортивні санкції, якщо наші капітани носитимуть такі пов'язки на ігровому полі.

Ми були готові платити штрафи, які зазвичай передбачені за порушення правил екіпірування, однак ми не можемо поставити наших гравців у ситуацію, коли вони можуть отримати жовту картку або будуть змушені залишити поле.

Ми дуже розчаровані рішенням, яке, на нашу думку, є безпрецедентним. У вересні ми написали листа ФІФА, повідомивши їм про наше бажання носити цю пов'язку, але не отримали відповіді. Гравці розчаровані, але виявлятимуть свою підтримку іншими способами", – сказано у заяві.