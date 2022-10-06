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2022-10-06
Росію та Білорусь не допустять на жіночий ЧЄ з боксу навіть після дозволу IBA
Організатори зробили заяву щодо цього питання.
Росія та Білорусь пропустять жіночий ЧЄ© Boxingscene
Представниці Росії та Білорусі не зможуть виступити на жіночому чемпіонаті Європи з боксу, попри рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA) зняти всі обмеження.
Про це повідомила Європейська конфедерація боксу (EUBC):
"EUBC отримала рішення IBA дозволити боксерам з Федерації боксу Росії та Білоруської федерації боксу знову брати участь у змаганнях IBA.
Відповідно до цього рішення, ми дозволимо цим спортсменам брати участь у санкціонованих EUBC змаганнях після майбутнього ЧЄ серед жінок", –
Турнір пройде у Чорногорії з 14 по 22 жовтня. Цей крок EUBC допоможе уникнути бойкоту турніру від асоціацій інших країн, які не погоджуються з рішенням IBA.
Данило Слесь, ZN.ua