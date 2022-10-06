Росію та Білорусь не допустять на жіночий ЧЄ з боксу навіть після дозволу IBA

Організатори зробили заяву щодо цього питання.

Росію та Білорусь не допустять на жіночий ЧЄ з боксу навіть після дозволу IBA
Росія та Білорусь пропустять жіночий ЧЄ
© Boxingscene

Представниці Росії та Білорусі не зможуть виступити на жіночому чемпіонаті Європи з боксу, попри рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA) зняти всі обмеження.

Про це повідомила Європейська конфедерація боксу (EUBC):

"EUBC отримала рішення IBA дозволити боксерам з Федерації боксу Росії та Білоруської федерації боксу знову брати участь у змаганнях IBA.

Відповідно до цього рішення, ми дозволимо цим спортсменам брати участь у санкціонованих EUBC змаганнях після майбутнього ЧЄ серед жінок", – цитує заяву організації Tribuna.com.

Турнір пройде у Чорногорії з 14 по 22 жовтня. Цей крок EUBC допоможе уникнути бойкоту турніру від асоціацій інших країн, які не погоджуються з рішенням IBA.


Данило Слесь, ZN.ua





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