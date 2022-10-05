Зірковий аргентинський футболіст оголосив про завершення кар'єри

Гонсало Ігуаїн повісив бутси на цвях.

Зірковий аргентинський футболіст оголосив про завершення кар'єри
Ігуаїн завершує кар'єру в США
© Inter Miami CF

Колишній нападник низки європейських топ-клубів та збірної Аргентини Гонсало Ігуаїн оголосив про завершення кар'єри.

Ігуаїн, який виступає за "Інтер" Майамі в МЛС, виступив із офіційною заявою на прес-конференції.

34-річний футболіст повідомив про рішення завершити кар'єру після закінчення сезону. Під час прощальної промови ветеран заплакав.

Te queremos Crack ? pic.twitter.com/a7ZKvVNyi9

- Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022

У нинішньому сезоні Гонсало Ігуаїн провів за "Інтер" Майамі 21 матч, забив 14 голів і віддав 3 асисти.

Нападник відомий своїми виступами в Європі за мадридський "Реал", "Наполі", "Ювентус", "Мілан" та "Челсі". Також на його рахунку 75 матчів та 31 гол за збірну Аргентини.

Ігуаїн ставав срібним призером ЧС-2014, по три рази вигравав чемпіонати Іспанії та Італії, а також перемагав у Лізі Європи з "Челсі".


Данило Слесь, ZN.ua





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