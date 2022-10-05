Зірковий аргентинський футболіст оголосив про завершення кар'єри
Гонсало Ігуаїн повісив бутси на цвях.
Колишній нападник низки європейських топ-клубів та збірної Аргентини Гонсало Ігуаїн оголосив про завершення кар'єри.
Ігуаїн, який виступає за "Інтер" Майамі в МЛС, виступив із офіційною заявою на прес-конференції.
34-річний футболіст повідомив про рішення завершити кар'єру після закінчення сезону. Під час прощальної промови ветеран заплакав.
Te queremos Crack ?- Inter Miami CF (@InterMiamiCF)
pic.twitter.com/a7ZKvVNyi9 October 3, 2022
У нинішньому сезоні Гонсало Ігуаїн провів за "Інтер" Майамі 21 матч, забив 14 голів і віддав 3 асисти.
Нападник відомий своїми виступами в Європі за мадридський "Реал", "Наполі", "Ювентус", "Мілан" та "Челсі". Також на його рахунку 75 матчів та 31 гол за збірну Аргентини.
Ігуаїн ставав срібним призером ЧС-2014, по три рази вигравав чемпіонати Іспанії та Італії, а також перемагав у Лізі Європи з "Челсі".