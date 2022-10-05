Клуб УПЛ підписав англійського футболіста

"Ворскла" підсилила склад вихованцем "Тоттенхема".

Клуб УПЛ підписав англійського футболіста
"Ворскла" підписала футболіста з Англії
© ФК Ворскла

Полтавська "Ворскла" підписала англійського нападника Роделя Річардса, про що повідомила прес-служба клубу.

22-річний футболіст підписав контракт із клубом УПЛ на три роки і виступатиме під 89-м номером.

Родель народився у Лондоні та є вихованцем академії топ-клубу АПЛ "Тоттенхема". Він виступав за команди клубу різного віку, але до першого складу пробитися не зумів. У Юнацькій лізі УЄФА гравець провів десять матчів, забив чотири голи та зробив один асист.

З липня по вересень форвард перебував на контракті у болгарському "Хебарі", після чого став вільним агентом.

"Ворскла" після п'яти турів посідає 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши чотири очки.


Данило Слесь, ZN.ua





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