Футболіст збірної України віддав гольовий пас із кутового у чемпіонаті Франції

Данило Ігнатенко допоміг "Бордо" здобути перемогу.

Футболіст збірної України віддав гольовий пас із кутового у чемпіонаті Франції
Ігнатенко допоміг "Бордо" перемогти
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Футболіст збірної України Данило Ігнатенко провів вдалий матч за "Бордо" у другому дивізіоні чемпіонату Франції.

Команда українця у десятому турі на виїзді зустрічалася з "Лавалем". Вже на п'ятій хвилині Ігнатенко вирушив виконувати кутовий і несподівано для суперника віддав пас у штрафний майданчик на Джоша Маджу, який завдав результативного удару.

"Бордо" зрештою здобув перемогу з рахунком 2:1.

Відео гола після пасу Ігнатенка

"Бордо" після десяти турів очолює турнірну таблицю Ліги 2. Данило Ігнатенко цього сезону провів за команду дев'ять матчів, забив один гол і віддав один асист.


Данило Слесь, ZN.ua





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