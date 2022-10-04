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2022-10-04
Футболіст збірної України віддав гольовий пас із кутового у чемпіонаті Франції
Данило Ігнатенко допоміг "Бордо" здобути перемогу.
Ігнатенко допоміг "Бордо" перемогти© www.girondins.com
Футболіст збірної України Данило Ігнатенко провів вдалий матч за "Бордо" у другому дивізіоні чемпіонату Франції.
Команда українця у десятому турі на виїзді зустрічалася з "Лавалем". Вже на п'ятій хвилині Ігнатенко вирушив виконувати кутовий і несподівано для суперника віддав пас у штрафний майданчик на Джоша Маджу, який завдав результативного удару.
"Бордо" зрештою здобув перемогу з рахунком 2:1.
Відео гола після пасу Ігнатенка
"Бордо" після десяти турів очолює турнірну таблицю Ліги 2. Данило Ігнатенко цього сезону провів за команду дев'ять матчів, забив один гол і віддав один асист.
Данило Слесь, ZN.ua