Російського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матч

Магомед-Шапі Сулейманов пропустить поєдинок Ліги конференцій, інформує ZN.ua.

Російського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матч
Сулейманов виступає за "Хапоель" з літа
© Чемпионат

Російський футболіст Магомед-Шапі Сулейманов не зможе зіграти за ізраїльський клуб "Хапоель" Беер-Шева на виїзді проти польського "Леха" у Лізі конференцій.

Про це повідомляє Sports Walla.

Польща заборонила в’їзд на свою територію громадян Росії на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Таким чином, 22-річний нападник пропустить гру.

Зустріч "Леха" та "Хапоеля" відбудеться 6 жовтня у Познані.

Магомед-Шапі Сулейманов народився в Махачкалі та виступав за російський клуб "Краснодар", після чого вирушив до турецького "Гіресунспору". Влітку поточного року він приєднався до "Хапоеля".


Данило Слесь, ZN.ua





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