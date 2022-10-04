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2022-10-04
Російського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матч
Магомед-Шапі Сулейманов пропустить поєдинок Ліги конференцій, інформує
Сулейманов виступає за "Хапоель" з літа© Чемпионат
Російський футболіст Магомед-Шапі Сулейманов не зможе зіграти за ізраїльський клуб "Хапоель" Беер-Шева на виїзді проти польського "Леха" у Лізі конференцій.
Про це
Польща заборонила в’їзд на свою територію громадян Росії на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Таким чином, 22-річний нападник пропустить гру.
Зустріч "Леха" та "Хапоеля" відбудеться 6 жовтня у Познані.
Магомед-Шапі Сулейманов народився в Махачкалі та виступав за російський клуб "Краснодар", після чого вирушив до турецького "Гіресунспору". Влітку поточного року він приєднався до "Хапоеля".
Данило Слесь, ZN.ua