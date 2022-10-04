Новостей.COM ⇒
2022-10-04
Німецький футболіст врізався у бетонну стіну головою під час матчу
Деніс Єпель опинився у нокауті.
Єпель уникнув важкої травми
Жахливий епізод стався з нападником німецького клубу "Хемпі Лейпциг" Денісом Єпелем.
Під час матчу регіональної ліги Німеччини проти "Хемніцера" Єпель розігнався на мокрому газоні і не зумів зупинитися.
У підсумку футболіст врізався головою в бетонну стіну за межами поля та опинився в нокауті.
Відео епізоду
Єпелю швидко надали допомогу медики, після чого він самостійно залишив поле і був замінений. Нині життю спортсмена нічого не загрожує.
Данило Слесь, ZN.ua