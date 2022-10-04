Німецький футболіст врізався у бетонну стіну головою під час матчу

Жахливий епізод стався з нападником німецького клубу "Хемпі Лейпциг" Денісом Єпелем.

Під час матчу регіональної ліги Німеччини проти "Хемніцера" Єпель розігнався на мокрому газоні і не зумів зупинитися.

У підсумку футболіст врізався головою в бетонну стіну за межами поля та опинився в нокауті.

Відео епізоду

Єпелю швидко надали допомогу медики, після чого він самостійно залишив поле і був замінений. Нині життю спортсмена нічого не загрожує.