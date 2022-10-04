Україна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році

Україна планує подати спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030-му році.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, у разі перемоги заявки Україна зможе прийняти матчі групового етапу турніру. Цю ідею схвалив президент України Володимир Зеленський, а також уряди Іспанії та Португалії.

Офіційну інформацію про партнерство країн у цьому питанні можуть оголосити вже в середу, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА.

Головним чинником залишаються гарантії безпеки. Очікується, що до 2030 року Україна вже перебуватиме у процесі відновлення після війни.

Крім того, очікується подання спільної заявки від Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також від представників Південної Америки. ФІФА поки що продовжує переговори з претендентами.

Нагадаємо, у 2012-му році Україна та Польща спільно приймали чемпіонат Європи з футболу.