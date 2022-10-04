Україна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році

Країна планує подати спільну заявку з Іспанією та Португалією, інформує ZN.ua.

Україна хоче прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році
Україна може прийняти матчі групового етапу ЧС-2030
© TIME

Україна планує подати спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030-му році.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, у разі перемоги заявки Україна зможе прийняти матчі групового етапу турніру. Цю ідею схвалив президент України Володимир Зеленський, а також уряди Іспанії та Португалії.

Офіційну інформацію про партнерство країн у цьому питанні можуть оголосити вже в середу, 5 жовтня, у штаб-квартирі УЄФА.

Головним чинником залишаються гарантії безпеки. Очікується, що до 2030 року Україна вже перебуватиме у процесі відновлення після війни.

Крім того, очікується подання спільної заявки від Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також від представників Південної Америки. ФІФА поки що продовжує переговори з претендентами.

Нагадаємо, у 2012-му році Україна та Польща спільно приймали чемпіонат Європи з футболу.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Міжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та БілорусіМіжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та Білорусі
129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії
В Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУВ Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ
Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті БельгіїФутболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії
"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіст збірної України віддав гольовий пас із кутового у чемпіонаті ФранціїФутболіст збірної України віддав гольовий пас із кутового у чемпіонаті Франції
"Динамо" увійшло до топ-100 найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів"Динамо" увійшло до топ-100 найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів
Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті БельгіїФутболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії
Українська каноїстка Бабак стала семиразовою чемпіонкою світу з марафонуУкраїнська каноїстка Бабак стала семиразовою чемпіонкою світу з марафону
Українець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світуУкраїнець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світу
Україна позбавлена права на проведення чемпіонату Європи-2023 з волейболуУкраїна позбавлена права на проведення чемпіонату Європи-2023 з волейболу
Збірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапоромЗбірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором
Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023
Україна здобула рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу з академічного веслуванняУкраїна здобула рекордну кількість медалей на чемпіонаті світу з академічного веслування
Україна забила п'ять голів Вірменії у Лізі наційУкраїна забила п'ять голів Вірменії у Лізі націй
Последние новости
Подгружаем последние новости