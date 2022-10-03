Дві країни приєдналися до бойкоту гімнастичного конгресу через присутність РФ та Білорусі

Україну та Норвегію підтримали ще дві країни Європи.

Дві країни приєдналися до бойкоту гімнастичного конгресу через присутність РФ та Білорусі
Усього чотири країни пропустять конгрес FIG

Польща та Естонія бойкотуватимуть конгрес Міжнародної федерації гімнастики (FIG) через допуск представників Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Асоціація гімнастики Польщі заявила, що участь у цьому заході разом із країною-агресором та її партнером суперечить позиції Міністерства спорту та туризму Польщі.

Аналогічно виключив свою присутність на конгресі президент Федерації гімнастики Естонії.

Конгрес FIG запланований на 11 та 12 листопада у турецькому Стамбулі. Раніше про рішення бойкотувати захід повідомили Україна та Норвегія.

Варто зазначити, що FIG зберігає заборону участі спортсменів із Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях через повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.


Данило Слесь, ZN.ua





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