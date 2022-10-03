Воротар збірної України Лунін вперше у сезоні зіграв за мадридський "Реал"

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перший матч за мадридський "Реал" цього сезону чемпіонату Іспанії.

Мадридці у сьомому турі Ла Ліги зустрічалися з "Осасуною" та не змогли обіграти суперника – 1:1.

Українець пропустив гол на 50-й хвилині, коли Мартінес замкнув потилицею верхову передачу та відправив м'яч у дев'ятку воріт.

Лунін уперше зіграв за "Реал" на домашньому стадіоні клубу "Сантьяго Бернабеу". При цьому голкіпер отримав найнижчу оцінку у команді від порталу WhoScored – 5,9 балів.

Для "Реала" це перша втрата очок у поточному сезоні чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Андрій Лунін є резервним воротарем "Реала". Першим номером команди залишається бельгієць Тібо Куртуа.