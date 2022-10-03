Воротар збірної України Лунін вперше у сезоні зіграв за мадридський "Реал"

Іспанський топ-клуб перервав серію без поразок.

Воротар збірної України Лунін вперше у сезоні зіграв за мадридський
Лунін пропустив один гол
© Real Madrid

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перший матч за мадридський "Реал" цього сезону чемпіонату Іспанії.

Мадридці у сьомому турі Ла Ліги зустрічалися з "Осасуною" та не змогли обіграти суперника – 1:1.

Українець пропустив гол на 50-й хвилині, коли Мартінес замкнув потилицею верхову передачу та відправив м'яч у дев'ятку воріт.

Лунін уперше зіграв за "Реал" на домашньому стадіоні клубу "Сантьяго Бернабеу". При цьому голкіпер отримав найнижчу оцінку у команді від порталу WhoScored – 5,9 балів.

Для "Реала" це перша втрата очок у поточному сезоні чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Андрій Лунін є резервним воротарем "Реала". Першим номером команди залишається бельгієць Тібо Куртуа.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Міжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та БілорусіМіжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та Білорусі
129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії
Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті БельгіїФутболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії
"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ"Динамо" мінімально обіграло "Минай" у матчі УПЛ
Україна позбавлена права на проведення чемпіонату Європи-2023 з волейболуУкраїна позбавлена права на проведення чемпіонату Європи-2023 з волейболу
Блок рекламы


Похожие новости
Найкращий баскетбольний клуб України стартував з перемоги у європейській лізіНайкращий баскетбольний клуб України стартував з перемоги у європейській лізі
Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті БельгіїФутболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії
Стала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі наційСтала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі націй
Збірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапоромЗбірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором
Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023
Усик відвідав розташування збірної України перед матчем із ШотландієюУсик відвідав розташування збірної України перед матчем із Шотландією
Ярмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну УкраїниЯрмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну України
WADA тимчасово виправдало Національний антидопінговий центр України у скандальній справіWADA тимчасово виправдало Національний антидопінговий центр України у скандальній справі
Петраков прокоментував розгромну поразку України від Шотландії у Лізі наційПетраков прокоментував розгромну поразку України від Шотландії у Лізі націй
Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі наційЗбірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй
Последние новости
Подгружаем последние новости