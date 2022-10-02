Український клуб підписав російського футболіста

Футбольний клуб "Полтава" поповнився російським півзахисником Сергієм Каретником, повідомляє Transfermarkt .

Зазначимо, що про трансфер 27-річного новачка полтавський клуб вирішив не оголошувати, але вніс його до заявки на матч 6-го туру Першої ліги з "Черніговим", який він провів на лаві запасних.

Каретник народився у Полтавській області та є вихованцем академії київського "Динамо". 2013 року він переїхав до РФ і отримав російське громадянство.

Гравець виступав за російські клуби "Кубань", "Анжі", "Томь", "Олімпієць", "Єнісей", "Шинник" та інші. Останнім його клубом було "Динамо" Владивосток. Також на рахунку Каретника 12 матчів у складі збірної України U-16.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".