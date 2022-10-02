Найкращий баскетбольний клуб України стартував з перемоги у європейській лізі

Український "Прометей" провів дебютний матч у баскетбольній Латвійсько-Естонській лізі.

У поєдинку стартового туру команда Ронена Гінзбурга розгромила латвійський клуб "Огре" з рахунком 109:56.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст чинного чемпіона України Калеб Агада – 17 очок, 8 підбирань та 7 перехоплень за 19:07 хвилин на майданчику.

"Прометей" - "Огре" - 109:56 (30:11, 27:20, 29:16, 23:9)

"Прометей": Агада (17+8 підбирань+7 передач), Балвін (16+9 підбирань), Стівенс (13+5 підбирань), Клавелл (12), Сидоров (12+6 передач), Лукашов (9+6 передач) ), Кеннеді (7+6 підбирань), Липовий (7), Петров (7), Ткаченко (5+6 підбирань), Хог (4)

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії минулий сезон баскетбольної Суперліги було завершено достроково.

При цьому чемпіонів та призерів баскетбольних змагань у всіх дорослих та юнацьких лігах вирішили не визначати, а підсумкову класифікацію команд затвердити за підсумками зіграних матчів на момент 24 лютого.

Таким чином, на першому місці чоловічої Суперліги завершив сезон "Прометей".