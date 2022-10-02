Найкращий баскетбольний клуб України стартував з перемоги у європейській лізі

Українці здобули розгромну перемогу.

Найкращий баскетбольний клуб України стартував з перемоги у європейській лізі
"Прометей" вирішив виступати у закордонному чемпіонаті
© ФБУ

Український "Прометей" провів дебютний матч у баскетбольній Латвійсько-Естонській лізі.

У поєдинку стартового туру команда Ронена Гінзбурга розгромила латвійський клуб "Огре" з рахунком 109:56.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст чинного чемпіона України Калеб Агада – 17 очок, 8 підбирань та 7 перехоплень за 19:07 хвилин на майданчику.

"Прометей" - "Огре" - 109:56 (30:11, 27:20, 29:16, 23:9)

"Прометей": Агада (17+8 підбирань+7 передач), Балвін (16+9 підбирань), Стівенс (13+5 підбирань), Клавелл (12), Сидоров (12+6 передач), Лукашов (9+6 передач) ), Кеннеді (7+6 підбирань), Липовий (7), Петров (7), Ткаченко (5+6 підбирань), Хог (4)

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії минулий сезон баскетбольної Суперліги було завершено достроково.

При цьому чемпіонів та призерів баскетбольних змагань у всіх дорослих та юнацьких лігах вирішили не визначати, а підсумкову класифікацію команд затвердити за підсумками зіграних матчів на момент 24 лютого.

Таким чином, на першому місці чоловічої Суперліги завершив сезон "Прометей".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Міжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та БілорусіМіжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та Білорусі
129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії
Доля мого контракту вирішиться після матчу з Шотландією – ПетраковДоля мого контракту вирішиться після матчу з Шотландією – Петраков
Ребров передав уже п'ятий автомобіль на допомогу ЗСУРебров передав уже п'ятий автомобіль на допомогу ЗСУ
Стало відомо, де може відбутися матч "Шахтар" – "Динамо" в УПЛСтало відомо, де може відбутися матч "Шахтар" – "Динамо" в УПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Український клуб підписав російського футболістаУкраїнський клуб підписав російського футболіста
Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті БельгіїФутболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії
Стала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі наційСтала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі націй
Збірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапоромЗбірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором
Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023
Усик відвідав розташування збірної України перед матчем із ШотландієюУсик відвідав розташування збірної України перед матчем із Шотландією
Ярмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну УкраїниЯрмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну України
Україна забила п'ять голів Вірменії у Лізі наційУкраїна забила п'ять голів Вірменії у Лізі націй
WADA тимчасово виправдало Національний антидопінговий центр України у скандальній справіWADA тимчасово виправдало Національний антидопінговий центр України у скандальній справі
Петраков прокоментував розгромну поразку України від Шотландії у Лізі наційПетраков прокоментував розгромну поразку України від Шотландії у Лізі націй
Последние новости
Подгружаем последние новости