Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії

Футболіст збірної України Едуард Соболь став автором голу за "Брюгге" у матчі десятого туру чемпіонату Бельгії проти "Мехелена".

27-річний українець на 53-й хвилині завдав класного удару зі штрафного та подвоїв перевагу своєї команди. "Брюгге" зрештою переміг з рахунком 3:0.

Соболь провів на полі весь матч, а у другому таймі у складі "Брюгге" на заміну вийшов форвард збірної України Роман Яремчук.

Відео голу Соболя

Для Едуарда Соболя це був перший забитий гол цього року за клуб. Захисник виступає за "Брюгге" з 2019 року. Також на його рахунку 27 матчів за збірну України.