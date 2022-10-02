Букмекери зробили прогноз на бій Ломаченко – Ортіс

29 жовтня український ексчемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) проведе бій проти американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Букмекери вже визначили явного фаворита майбутнього поєдинку, яким став українець. Коефіцієнт на перемогу Ломаченка – 1,06, а на перемогу Ортіса – 8,00.

Рідкісна в боксі нічия оцінюється коефіцієнтом 26,00.

Нагадаємо, поєдинок стане головною подією вечора боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

Василь Ломаченко після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив у тероборону Білгород-Дністровського на Одещині. Український боксер не залишав країну та відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу.