129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії

129 людей загинули на стадіоні "Канджурухан" у Маланзі після матчу футбольного чемпіонату Індонезії між командами "Арема" та "Персебая" (2:3).

Невдоволені програшем своєї команди вболівальники "Ареми" вибігли на поле, поліція застосувала сльозогінний газ, після чого утворилася тиснява, під час якої люди гинули від травм та задушення. Двоє із загиблих на стадіоні є співробітниками поліції.

Також стверджується, що кілька гравців "Ареми", які на той момент все ще перебували на полі, зазнали нападу.

Повідомляється, що понад 300 людей було доставлено до лікарень, а кількість загиблих, ймовірно, ще зросте.