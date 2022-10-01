Міжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та Білорусі

Росіянин Умар Кремльов нагадав головне гасло агресорів про те, що "спорт поза політикою", інформує ZN.ua.

Медународна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та Білорусі
Кремльов закликає МОК зняти санкції
© IBA

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) з російським функціонером Умаром Кремльовим на чолі зробила заяву про підтримку спортсменів із Росії та Білорусі.

Звернення опубліковане на офіційному сайті організації.

"Боксери борються не за медалі, а за свої країни. Спорт поза політикою: там, де він починається, політика закінчується. IBA тут, щоб захистити кожного боксера, незалежно від політичної ситуації на його батьківщині.

Зараз настав час дозволити всім спортсменам Росії та Білорусі брати участь у всіх офіційних змаганнях зі своїх видів спорту, представляючи свої країни. І МОК, і міжнародні федерації повинні захищати всіх спортсменів, і не має бути дискримінації за національною ознакою.

Обов'язок кожного з нас – тримати спорт та спортсменів подалі від політики. IBA і я особисто готові підтримати таку спільну ініціативу, і я закликаю всіх бути на висоті та залишити наших спортсменів поза політикою", – заявив Кремльов.

При цьому в ІВА повідомили, що українські спортсмени надалі зможуть виступати під своїм прапором, попри усунення Федерації боксу України.

Раніше Міжнародна асоціація боксу призупинила діяльність Федерації боксу України. В IBA не згодні з тим, що новим президентом ФБУ став Кирило Шевченко, а Володимир Продивус був усунений із цієї посади. У результаті Продивуса було призначено координатором збірної України з боксу рішенням IBA.

Умар Кремльов у минулому керував Федерацією боксу Росії. На останніх виборах президента ІВА росіянин виявився єдиним кандидатом.

 


Данило Слесь, ZN.ua





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