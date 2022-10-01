МОК може допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні

В організації зробили неоднозначну заяву.

МОК може допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні
Росіян можуть допустити під нейтральним прапором
© МОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах виступив за те, щоб російські спортсмени, які не підтримують війни в Україні, могли виступати під нейтральним прапором.

"Через чотири години після вторгнення в Україну ми чітко засудили Росію та відсторонили її від змагань. Російські спортсмени, звичайно, не розпочинали війну. Ті, хто дистанціювався від режиму, повинні мати можливість конкурувати під нейтральним прапором. Наша мета – дати можливість спортсменам із російським паспортом, які не підтримують війну, знову змагатися. Але це нелегко", - сказав Бах.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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