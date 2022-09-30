Старт матчу УПЛ у Рівному було відкладено через повітряну тривогу

Початок матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги "Верес" – "Рух" було відкладено через повітряну тривогу на Рівненщині.

Гра мала розпочатися о 13:00 на стадіоні "Авангард" у Рівному. Сигнал повітряної тривоги пролунав за 16 хвилин до стартового свистка протистояння.

Зазначимо, що на арені присутній президент УАФ Андрій Павелко, а ця зустріч є дебютною для "Вереса" в офіційних змаганнях на стадіоні, що реконструюється.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки. Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються у різних містах України.