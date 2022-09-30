Російський футболіст розповів, що багато його друзів мобілізували на війну з Україною

Російський футболіст пітерського "Зеніту" Дмитро Чистяков розповів про те, що багатьох його друзів забрали на мобілізацію.

"Скажу тільки за себе, час дуже непростий. Достатньо товаришів пішли туди. Під час матчів, тренувань намагаюся відволікатися. Але коли виходжу з поля, починаю читати новини, не знаю. Непростий час. Як його пережити? Від нас мало що залежить. Терпіти і менше читати новин", – сказав Чистяков.

Нагадаємо, 24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в країні, відповідний указ уже було підписано. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується заклик на війну проти України ще 300 тисяч резервістів.

Однак потім ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спочатку перебував під грифом "для службового використання", і довідалися, що насправді воювати можуть надіслати мільйон росіян.