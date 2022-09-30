Знаменитий український боксер розповів про настрої американців щодо війни з РФ
Спортсмен готується до повернення на ринг у США.
Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик поділився своєю думкою щодо ставлення американців до війни в Україні.
"Серед людей жодних думок я не чую, окрім моїх земляків, які зазвичай обговорюють цю тему. Ще раз повторююсь – місцеві люди – не українці чи росіяни – вони цієї теми не торкаються зовсім.
Якщо ще якось там було в перший місяць війни, то зараз… Я не хочу здатися байдужим, але американцям… Але їм байдуже. Ніхто із цих новин не дивиться на постійній основі. Так, вони знають, що щось відбувається, але вони тут мають своє життя", - повідомив Гвоздик.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.