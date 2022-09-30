Знаменитий український боксер розповів про настрої американців щодо війни з РФ

Спортсмен готується до повернення на ринг у США.

Знаменитий український боксер розповів про настрої американців щодо війни з РФ
Гвоздик часто буває в США
© Boxingscene

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик поділився своєю думкою щодо ставлення американців до війни в Україні.

"Серед людей жодних думок я не чую, окрім моїх земляків, які зазвичай обговорюють цю тему. Ще раз повторююсь – місцеві люди – не українці чи росіяни – вони цієї теми не торкаються зовсім.

Якщо ще якось там було в перший місяць війни, то зараз… Я не хочу здатися байдужим, але американцям… Але їм байдуже. Ніхто із цих новин не дивиться на постійній основі. Так, вони знають, що щось відбувається, але вони тут мають своє життя", - повідомив Гвоздик.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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