Знаменитий український боксер розповів про настрої американців щодо війни з РФ

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик поділився своєю думкою щодо ставлення американців до війни в Україні.

"Серед людей жодних думок я не чую, окрім моїх земляків, які зазвичай обговорюють цю тему. Ще раз повторююсь – місцеві люди – не українці чи росіяни – вони цієї теми не торкаються зовсім.

Якщо ще якось там було в перший місяць війни, то зараз… Я не хочу здатися байдужим, але американцям… Але їм байдуже. Ніхто із цих новин не дивиться на постійній основі. Так, вони знають, що щось відбувається, але вони тут мають своє життя", - повідомив Гвоздик.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".