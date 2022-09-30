Стала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі націй

Українці могли збільшити суму призових, якби обіграли шотландців, інформує ZN.ua.

Стала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі націй
Україна залишилася у Лізі B на наступний сезон
© УАФ

Збірна України зуміла заробити 1,5 мільйона євро призових за підсумками виступу у Лізі націй сезону-2022/23.

Ці гроші будуть перераховані із "фонду солідарності" турніру на рахунок Української асоціації футболу.

Підопічні Олександра Петракова посіли друге місце у групі 1 Ліги B. При цьому переможець квартету збірна Шотландії заробила три мільйони євро.

Таким чином, перемога у заключному турі проти шотландців дозволила б подвоїти призові. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, до фінального турніру Ліги націй пробилися Італія, Хорватія, Нідерланди та Іспанія. Переможець турніру отримає 10,5 мільйона євро, а друге, третє та четверте місця – 9, 8 та 7 млн відповідно.


Данило Слесь, ZN.ua





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