Українець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світу

Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих лівих захисників у світі після останніх оновлень. На десятому місці опинився українець Олександр Зінченко, який оцінюється у 32 мільйони євро.

Очолив список 21-річний канадець Альфонсо Девіс із "Баварії" – 70 мільйонів євро.

Найдорожчі ліві захисники світу за версією Transfermarkt:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія") – 70 мільйонів євро

2. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") – 65 мільйонів євро

3. Тео Ернандес ("Мілан") – 55 мільйонів євро

4. Марк Кукурелья ("Челсі") – 55 мільйонів євро

5. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 мільйонів євро

6. Ферлан Менді ("Реал") - 40 мільйонів євро

7. Бен Чілуелл ("Челсі") – 38 мільйонів євро

8. Хосе Гайя ("Валенсія") – 35 мільйонів євро

9. Кіран Тірні ("Арсенал") – 32 мільйони євро

10. Олександр Зінченко ("Арсенал") – 32 мільйони євро

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.