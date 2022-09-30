Українець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світу
Український футболіст опинився у компанії зіркових гравців, інформує
Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих лівих захисників у світі після останніх оновлень. На десятому місці опинився українець Олександр Зінченко, який оцінюється у 32 мільйони євро.
Очолив список 21-річний канадець Альфонсо Девіс із "Баварії" – 70 мільйонів євро.
Найдорожчі ліві захисники світу за версією Transfermarkt:
1. Альфонсо Девіс ("Баварія") – 70 мільйонів євро
2. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") – 65 мільйонів євро
3. Тео Ернандес ("Мілан") – 55 мільйонів євро
4. Марк Кукурелья ("Челсі") – 55 мільйонів євро
5. Нуну Мендеш (ПСЖ) – 50 мільйонів євро
6. Ферлан Менді ("Реал") - 40 мільйонів євро
7. Бен Чілуелл ("Челсі") – 38 мільйонів євро
8. Хосе Гайя ("Валенсія") – 35 мільйонів євро
9. Кіран Тірні ("Арсенал") – 32 мільйони євро
10. Олександр Зінченко ("Арсенал") – 32 мільйони євро
Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.