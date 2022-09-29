Український чемпіон Європи з боротьби перебуває у процесі зміни громадянства

Семен Новіков виступатиме за Болгарію.

Український чемпіон Європи з боротьби перебуває у процесі зміни громадянства
Новіков представлятиме Болгарію
© United World Wrestling

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков вирішив змінити громадянство і представлятиме Болгарію.

Інформацію, яка з'явилася у ЗМІ ще у грудні минулого року, у коментарі "Суспільне спорт" підтвердив головний тренер збірної України Володимир Шацьких:

"Вчинок, який він зробив, нехай залишається на його совісті. Збірна України та держава в особі міністра спорту Вадима Гутцайта, президента НОК Сергія Бубки, керівництва нашої федерації і я особисто зробили все для того, щоб він залишився в Україні. Йому було надано все необхідне. Всі його потреби задовольнялися: грошові, житлові.

Це його рішення, його вибір. Може, воно і на краще, що він переїхав виступати за Болгарію. Якщо людина так легко змінює громадянство, то щось із нею не так.

Він виступатиме за Болгарію, але поки що у нього цієї можливості немає, тому що наші асоціація та федерація не дають дозволу на перехід. Адже ми цінуємо своїх спортсменів і не відпускаємо просто так, боремося за них.

Це робиться і для того, щоб інші спортсмени не думали, що можна просто розвернутися та піти. Коли держава вкладала у тебе кошти, сили”.

Якщо українська сторона не погодиться відпустити спортсмена, то він має відбути "карантин" до грудня 2023 року. Це мінімізує його шанси виступити на Олімпіаді-2024.

Семен Новіков двічі вигравав чемпіонат світу U-23, а також став чемпіоном Європи 2020 року у ваговій категорії до 87 кг. Зазначимо, що Новіков не вирушив на Олімпіаду-2020 через конкуренцію з Жаном Беленюком, який також виступає у цій ваговій категорії.

Беленюк на Іграх у Токіо приніс Україні єдине золото.


Данило Слесь, ZN.ua





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