Усик розповів, як уявляє собі свій приїзд до звільненого Криму

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів про те, як уявляє свій приїзд до звільненого Криму.

"Як я бачу своє повернення? Та просто на машині поїду. Як це було завжди. А насамперед піду до своєї зали в Сімферополі, а також на стадіон "Таврії" цікаво подивитися. Скільки я там кіл намотав. Цікаво було б там символічно побоксувати", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона"

Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

35-річний Усик є уродженцем Сімферополя та приніс збірній України золоту медаль Олімпіади-2012 у Лондоні. З 2014 року Крим був анексований Російською Федерацією.