Стало відомо, де може відбутися матч "Шахтар" – "Динамо" в УПЛ

Комерційний директор "Шахтаря" Дмитро Кириленко розповів, де пройде номінально домашній матч 7-го туру УПЛ проти "Динамо".

"Після тривалих переговорів ухвалили рішення не проводити цей матч у столиці Великої Британії. Ми доклали всіх зусиль і мали величезне бажання здійснити цю ініціативу, проте обставини склалися інакше і завадили нам зіграти з "Динамо" у Лондоні.

Нам забракло часу. Організувати матч на високому рівні упродовж такого терміну неможливо. Де тепер пройде матч? Поки що на це питання немає точної відповіді. Ми розглядаємо два варіанти – чи то у Варшаві, чи то у Львові", - сказав Кириленко.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються у різних містах України. Єврокубкові поєдинки "Шахтар" та "Динамо" грають у Польщі.