Український боксер Берінчик проведе титульний бій у Лондоні

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) проведе свій наступний бій 26 листопада у Лондоні.

Про це боксер повідомив у Instagram .

34-річний Берінчик вийде на ринг проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО). Француз сенегальського походження свій минулий поєдинок провів у квітні, коли переміг італійця Джанлуку Челію.

Денис Беринчик минулого разу боксував у грудні 2021 року у Броварах та одноголосним рішенням суддів розібрався з Ісою Чанієвим із РФ .

Після початку повномасштабного вторгнення Росії український боксер записався до тероборони. Тепер Берінчик знову розпочав тренування і готується повернутися на ринг.