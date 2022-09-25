Український боксер Берінчик проведе титульний бій у Лондоні

Українець вийде на ринг у листопаді.

Український боксер Берінчик проведе титульний бій у Лондоні
Берінчик вийде на ринг у листопаді
© K2 Promotions

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) проведе свій наступний бій 26 листопада у Лондоні.

Про це боксер повідомив у Instagram.

34-річний Берінчик вийде на ринг проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО). Француз сенегальського походження свій минулий поєдинок провів у квітні, коли переміг італійця Джанлуку Челію.

Денис Беринчик минулого разу боксував у грудні 2021 року у Броварах та одноголосним рішенням суддів розібрався з Ісою Чанієвим із РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії український боксер записався до тероборони. Тепер Берінчик знову розпочав тренування і готується повернутися на ринг.


Данило Слесь, ZN.ua





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