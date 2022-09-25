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2022-09-25
Український боксер Берінчик проведе титульний бій у Лондоні
Українець вийде на ринг у листопаді.
Берінчик вийде на ринг у листопаді© K2 Promotions
Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) проведе свій наступний бій 26 листопада у Лондоні.
Про це боксер повідомив у
34-річний Берінчик вийде на ринг проти володаря титулу EBU Івана Менді (47-5-1, 22 КО). Француз сенегальського походження свій минулий поєдинок провів у квітні, коли переміг італійця Джанлуку Челію.
Денис Беринчик минулого разу боксував у грудні 2021 року у Броварах та одноголосним рішенням суддів розібрався з Ісою Чанієвим із РФ.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії український боксер записався до тероборони. Тепер Берінчик знову розпочав тренування і готується повернутися на ринг.
Данило Слесь, ZN.ua