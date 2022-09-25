Росію повторно усунули від міжнародних змагань у санному спорті

Заборона діятиме безстроково.

Росію повторно усунули від міжнародних змагань у санному спорті
У FIL вирішили відновити відсторонення Росії

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) ухвалила рішення повторно усунути Росію та Білорусь, про що повідомив офіційний сайт організації.

Ще в березні було ухвалено аналогічне рішення після того, як РФ за підтримки сусідньої країни розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Спортсменів було позбавлено можливості виступати на міжнародній арені, а країни-агресори не могли проводити офіційні змагання під егідою FIL на своїй території.

Однак у квітні Апеляційний суд FIL відновив Росію у правах та повернув їй статус повноцінного члена організації. Зрештою українські спортсмени закликали інші країни бойкотувати турніри під егідою FIL.

24 вересня Виконком FIL в австрійському Імсті вирішив знову усунути російських спортсменів та персонал їхніх команд на безстроковій основі, пояснивши такий крок безпековими заходами для всіх учасників змагань.


Данило Слесь, ZN.ua





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