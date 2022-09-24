Україна забила п'ять голів Вірменії у Лізі націй

Українські футболісти легко перемогли на виїзді.

Україна забила п'ять голів Вірменії у Лізі націй
Україна не залишила жодних шансів Вірменії
© УАФ

У суботу, 24 вересня, у Єревані на Республіканському стадіоні збірна України провела передостанній матч Ліги націй проти Вірменії.

Петраков повністю змінив стартовий склад порівняно з протистоянням із Шотландією (0:3), а в основі національної команди в Єревані вийшли 11 нових гравців.

Навіть резервним складом наша команда не зазнала проблем у столиці Вірменії, розгромивши суперника з рахунком 5:0.

У першому таймі Тимчик влучним ударом замкнув класну комбінацію Циганков та Зубкова, а у другому таймі голами відзначилися Зубков, Довбик (дубль) та Ігнатенко, який забив свій перший гол за збірну.

Вірменія – Україна – 0:5

Голи: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81.

27 вересня Україна в останньому матчі Ліги націй у Польщі зіграє проти Шотландії, а переможець протистояння займе перше місце у групі та вийде до елітного дивізіону турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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