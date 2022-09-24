Україна програла Словаччині у першому матчі за вихід на молодіжний чемпіонат Європи з футболу

Команди видали результативний поєдинок.

Україна програла Словаччині у першому матчі за вихід на молодіжний чемпіонат Європи з футболу
Українці пропустили три голи
© УАФ

У п'ятницю, 23 вересня, у Словаччині місцева збірна зустрічалася з Україною у рамках першого матчу плей-офф кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи-2023 з футболу.

Українська молодіжка в ході поєдинку двічі відігравалася, проте на третій точний постріл господарів українці не зуміли відповісти – 3:2. Голами у складі збірної України відзначилися В'юнник та Ванат.

Зазначимо, що українську збірну тренує легендарний ексфутболіст "Дніпра" та "Динамо" Руслан Ротань. Під керівництвом 40-річного спеціаліста команда не зуміла пробитися на Євро-2021.

Словаччина U-21 – Україна U-21 – 3:2

Голи: Суслов, 10, Стрілець, 46, 53 - В'юнник, 17, Ванат, 49.

Словаччина: Бєлко, Датко, Німчик, Оберт (Войтко, 84), Месік, Лавринчик, Покірні, Кадак, Капралік (Гольян, 84), Стрілець (Труса, 73), Суслов.

Україна: Трубін, Вівчаренко, Сирота, Батагов (Таловеров, 60), Сич, Судаков, Криськів (Кухаревич, 86), Бондаренко, Михайленко (Назаренко, 60), В'юнник (Очеретько, 71), Ванат (Сікан, 71).

Зустріч команд у відповідь відбудеться в Польщі 27 вересня.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2023 пройде наступного літа в Румунії та Грузії. Також турнір стане кваліфікацією на Олімпіаду-2024 у Парижі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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