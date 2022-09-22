Федерація лижного спорту Фінляндії виступила проти скасування усунення росіян
В організації зазначили, що це питання не можна розглядати до закінчення військової агресії РФ щодо України, інформує
Федерація лижного спорту Фінляндії зробила заяву щодо можливого повернення на міжнародні старти спортсменів із Росії та Білорусі.
"З приводу повернення Росії до міжнародного елітного спорту точилася дискусія у міжнародному спортивному співтоваристві.
Федерація лижного спорту Фінляндії негативно ставиться до участі російських спортсменів та команд у змаганнях. На думку лижної асоціації, важливо, щоб дії спортивних асоціацій та організаторів спортивних заходів відповідали рішенням, ухваленим у суспільстві.
У лютому Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не допускати російських та білоруських спортсменів у міжнародні змагання. Позиція Федерації лижного спорту Фінляндії щодо дозволу російським спортсменам повернутися до змагань категорично негативна.
Причини, що призвели до виключення, ніяк не змінилися, тому важко очікувати послаблення щодо їхньої участі. Поки Росія веде війну в Україні, ми не бачимо можливої участі російських спортсменів у змаганнях. Спорт не можна розглядати як окрему частину суспільства", –