З російського полону звільнено українського футбольного арбітра

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про визволення з російського полону українського футбольного арбітра Дмитра Кубряка.

"Футбольного суддю і відважного лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка звільнено з полону рашистів! Під час бесіди з Дмитром висловили захоплення його героїзмом і витримкою, і пообіцяв йому, що він обов'язково отримає призначення на матч і зможе продовжити в Україні кар'єру судді на найвищому рівні. Герой, який врятував багато життів наших солдатів і сам переніс стільки випробувань, є символом вічності!", - написав Павелко Facebook.

Кубряк – лікар-хірург, який успішно поєднував основну роботу з футболом та працював на матчах ПФЛ. 12 квітня потрапив у полон росіян у Маріуполі.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.