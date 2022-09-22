З російського полону звільнено українського футбольного арбітра

Арбітр потрапив у полон у квітні.

З російського полону звільнено українського футбольного арбітра
Кубряк потрапив у полон у Маріуполі
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Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про визволення з російського полону українського футбольного арбітра Дмитра Кубряка.

"Футбольного суддю і відважного лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка звільнено з полону рашистів! Під час бесіди з Дмитром висловили захоплення його героїзмом і витримкою, і пообіцяв йому, що він обов'язково отримає призначення на матч і зможе продовжити в Україні кар'єру судді на найвищому рівні. Герой, який врятував багато життів наших солдатів і сам переніс стільки випробувань, є символом вічності!", - написав Павелко Facebook.

Кубряк – лікар-хірург, який успішно поєднував основну роботу з футболом та працював на матчах ПФЛ. 12 квітня потрапив у полон росіян у Маріуполі.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Зруйнований Маріуполь перебував в облозі армії РФ кілька місяців, а 21 травня повністю перейшов під контроль окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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