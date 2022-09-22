"Будівельник" стартував із розгромної перемоги у баскетбольній Лізі чемпіонів

Київський "Будівельник" стартував із впевненої перемоги у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.

Українська команда в португальському Лісабоні зустрічалася зі шведським "Норчепінгом" і здобула розгромну перемогу з рахунком 87:51.

Найрезультативнішим гравцем у складі киян став Ентоні Барбер, на рахунку якого 18 очок.

"Норчеппінг" – "Будівельник" – 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)

Повне відео матчу

23 вересня "Будівельник" зустрінеться з дев'ятиразовим чемпіоном Німеччини "Бамбергом". Для виходу до групового етапу Ліги чемпіонів київський клуб має здобути три перемоги у трьох матчах. У протилежному випадку українська команда вирушить до Кубка Європи.