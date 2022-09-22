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2022-09-22
"Будівельник" стартував із розгромної перемоги у баскетбольній Лізі чемпіонів
Київська команда веде боротьбу за вихід до групового раунду турніру, інформує
Українці перемогли у Португалії© БК Будівельник
Київський "Будівельник" стартував із впевненої перемоги у кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.
Українська команда в португальському Лісабоні зустрічалася зі шведським "Норчепінгом" і здобула розгромну перемогу з рахунком 87:51.
Найрезультативнішим гравцем у складі киян став Ентоні Барбер, на рахунку якого 18 очок.
"Норчеппінг" – "Будівельник" – 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)
Повне відео матчу
23 вересня "Будівельник" зустрінеться з дев'ятиразовим чемпіоном Німеччини "Бамбергом". Для виходу до групового етапу Ліги чемпіонів київський клуб має здобути три перемоги у трьох матчах. У протилежному випадку українська команда вирушить до Кубка Європи.
Данило Слесь, ZN.ua