Олександр Усик має статки у 52 млн доларів

За дев'ять років своєї професійної кар'єри український боксер Олександр Усик заробив 52 млн доларів. Про це повідомили у західних ЗМІ. Сам українець цю цифру поки що не прокоментував.

Зокрема, за даними іспанської спортивної газети Marca, у 2020 році статки українського чемпіона світу в суперважкій вазі оцінювалися в 4 млн доларів, на початку 2022 року – 17 млн доларів, а восени 2022 року – вже в 52 млн доларів.

Дуже великі гроші Усік заробив після двох перемог над британським боксером Ентоні Джошуа. Особливо грошовим йому виявився другий поєдинок. Чому? Тому що він отримав половину з 65 млн фунтів стерлінгів, які заплатила Саудівська Аравія за проведення матчу-реваншу. Бій відбувся у серпні 2022 року у Саудівській Аравії. Усик зумів захистити титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA, WBO у надважкій вазі.

Але насправді статки Усика ще більші, оскільки він отримує різні додаткові доходи. Наприклад, спонсорські виплати та доходи від продажу транслювання боїв по телебаченню.

Нагадаємо, Олександр Усик тепер хоче зустрітися на рингу з американцем Діонтеєм Уайлдером. Можливість проведення цього бою обговорюється. Чимало експертів вважають, що якщо цей бій відбудеться, то українець упевнено переможе. Але спочатку Уайлдер має перемогти фінського боксера Роберта Хеленіуса.

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