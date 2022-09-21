Росію потрібно ізолювати від усього світу – Ярмоленко
Лідер збірної України наголосив, що національна команда підтримує максимально жорсткі санкції проти росіян, інформує
Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко прокоментував санкції проти росіян, включаючи відсторонення збірної РФ від Євро-2024.
"Моя думка щодо російського футболу, спорту, абсолютно всього – цю країну потрібно ізолювати від усього світу, оскільки це країна-терорист. Щодня вони вбивають українців, наших дітей. Тому ні про який спорт не може бути й мови", – заявив Ярмоленко на
Нагадаємо, збірна Росії з футболу не була допущена до жеребкування чемпіонату Європи-2024. Таким чином національна команда РФ пропустить турнір.
УЄФА та ФІФА також усунули всі збірні та клуби від найближчих міжнародних змагань.