Росію потрібно ізолювати від усього світу – Ярмоленко

Лідер збірної України наголосив, що національна команда підтримує максимально жорсткі санкції проти росіян, інформує ZN.ua.

Росію потрібно ізолювати від усього світу – Ярмоленко
Ярмоленко розраховує на повну ізоляцію РФ
© УАФ

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко прокоментував санкції проти росіян, включаючи відсторонення збірної РФ від Євро-2024.

"Моя думка щодо російського футболу, спорту, абсолютно всього – цю країну потрібно ізолювати від усього світу, оскільки це країна-терорист. Щодня вони вбивають українців, наших дітей. Тому ні про який спорт не може бути й мови", – заявив Ярмоленко на прес-конференції перед матчем із Шотландією.

Нагадаємо, збірна Росії з футболу не була допущена до жеребкування чемпіонату Європи-2024. Таким чином національна команда РФ пропустить турнір.

УЄФА та ФІФА також усунули всі збірні та клуби від найближчих міжнародних змагань.


Данило Слесь, ZN.ua





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