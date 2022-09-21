"Від своїх слів не відмовляюся": наставник футбольної збірної України розповів про спроби росіян дискваліфікувати його
Петраков продовжує стояти на своїй позиції.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков вперше прокоментував спроби РФС дискваліфікувати його за висловлювання про Росію.
"Я б ще раз повторив усе, що сказав. Це федерація, там вирішують юристи, мене послали. Але я від своїх слів не відмовляюся. Це рішення УЄФА. Це керівний орган, вони приймають рішення. Не коментуватиму його. У нас хороші стосунки з УЄФА. Вони нам дуже допомогли, президент Чеферін теж дуже допоміг. Тому не коментуватиму цю заяву", - повідомив Петраков на прес-конференції перед матчем Ліги націй проти Шотландії.
Нагадаємо, Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА із вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.
Росіяни звинувачували спеціаліста в "недотриманні політичного нейтралітету" та "дискримінаційних висловлюваннях".
Сьогодні, 20 вересня, стало відомо, що УЄФА за підсумками цієї справи винесло УАФ попередження та незначний штраф.