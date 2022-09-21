"Від своїх слів не відмовляюся": наставник футбольної збірної України розповів про спроби росіян дискваліфікувати його

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вперше прокоментував спроби РФС дискваліфікувати його за висловлювання про Росію.

"Я б ще раз повторив усе, що сказав. Це федерація, там вирішують юристи, мене послали. Але я від своїх слів не відмовляюся. Це рішення УЄФА. Це керівний орган, вони приймають рішення. Не коментуватиму його. У нас хороші стосунки з УЄФА. Вони нам дуже допомогли, президент Чеферін теж дуже допоміг. Тому не коментуватиму цю заяву", - повідомив Петраков на прес-конференції перед матчем Ліги націй проти Шотландії.

Нагадаємо, Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА із вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Росіяни звинувачували спеціаліста в "недотриманні політичного нейтралітету" та "дискримінаційних висловлюваннях".

Сьогодні, 20 вересня, стало відомо, що УЄФА за підсумками цієї справи винесло УАФ попередження та незначний штраф.