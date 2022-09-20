Росію не допустили до відбору на футбольний Євро-2024

Росія не була допущена до жеребкування відбірного турніру Євро-2024 та пропустить континентальну першість, повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Росіянам просто нема до чого готуватися. Як і вимагав, Росії не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!", – написав Павелко у своєму Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди цього сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро – 2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Зазначимо, що конгрес ФІФА, що відбувся наприкінці березня, не став розглядати питання виключення Росії з організації.