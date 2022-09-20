Опубліковано відео найкращих моментів збірної України на Євробаскеті-2022

Українці зуміли вийти у плей-офф.

Опубліковано відео найкращих моментів збірної України на Євробаскеті-2022
Україна посіла 11-те місце
© fiba.com

Федерація баскетболу України представила топ-10 найкращих моментів збірної України на чоловічому Євробаскеті-2022.

Нагадаємо, збірна України вийшла у плей-офф Євробаскету, обігравши у групі збірні Великої Британії, Естонії та Італії. У 18 фіналу турніру підопічні Багатскіса програли команді Польщі.

Спочатку Євробаскет-2021 мав пройти з 2 по 29 вересня минулого року, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.

Національна збірна України посіла підсумкове 11 місце на Євробаскеті-2022, а чемпіонами стали іспанські баскетболісти, які обіграли у фіналі Францію.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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