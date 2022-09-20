Опубліковано відео найкращих моментів збірної України на Євробаскеті-2022

Федерація баскетболу України представила топ-10 найкращих моментів збірної України на чоловічому Євробаскеті-2022.

Нагадаємо, збірна України вийшла у плей-офф Євробаскету, обігравши у групі збірні Великої Британії, Естонії та Італії. У 18 фіналу турніру підопічні Багатскіса програли команді Польщі.

Спочатку Євробаскет-2021 мав пройти з 2 по 29 вересня минулого року, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.

Національна збірна України посіла підсумкове 11 місце на Євробаскеті-2022, а чемпіонами стали іспанські баскетболісти, які обіграли у фіналі Францію.